Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suo Atletico Madrid e il Lipsia, Simeone ha parlato del nuovo format della Champions League.

"Vedo tutto positivo. Ora devi vincere, segnare punti, non importa contro chi giochi. I primi otto in questo campionato con 24 punti finiranno a 20 o più, questo è il numero esatto. Abbiamo già visto come sono partite squadre forti e invita tutti noi a scommettere sulla vittoria - le sue parole -. Sarà divertente per la gente perché le squadre hanno bisogno di vincere, i pareggi ti servono, ma fino a un certo punto. Dovrai competere duramente perché tutte le squadre sono complesse, difficili, importanti. Ogni rivale è cresciuta molto in Europa e, ovviamente, genererà difficoltà".