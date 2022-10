Ancora una volta Amazon decide di puntare sull'Inter. Per il quinto turno di Champions League, Prime Video mostrerà il match in programma a SAn Siro mercoledì 26 ottobre tra i nerazzurri e il Viktoria Plzen. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 18.45, il live partirà dalle 18. Una partita fondamentale per la squadra di Inzaghi che, in caso di successo, strapperebbe il pass per gli ottavi di finale di Champions.