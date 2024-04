Intervistato da Radio Sportiva, l'ex calciatore della Juventus Franco Causio ha parlato così del campionato di Serie A attuale, con l'Inter assoluta dominatrice: "L’Inter sta facendo il percorso che ha fatto il Napoli l’anno scorso, non c’è niente da dire", ha esordito.

Ovviamente per la Juventus qualcosa non è andato nel verso giusto nelle ultime partite, ha fatto un percorso un po’ strano anche quando vinceva partite per 1-0 e per fortuna. Ma due obiettivi su tre può ancora conquistarli: sia la qualificazione in Champions League che la finale di Coppa Italia", ha concluso.