Franco Causio ha avviato a Radio Deejay una riflessione sul calcio italiano: "Dobbiamo far giocare 5-6 italiani per squadra, altrimenti non andiamo avanti. C'è il 70% di stranieri nel nostro campionato ed è troppo, dovrebbe essere il contrario - ha detto come ripreso da TMW -. E dovrebbero esserci stranieri che insegnano ai nostri italiani. Ho giocato nel periodo in cui Franchi chiuse tutto, siamo arrivati quarti nel '78 e abbiamo vinto nel 1982, un motivo deve esserci... Io ho paura che andando avanti così non ci qualifichiamo nemmeno per il prossimo Mondiale".