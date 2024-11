"È un campionato un po' diverso, la classifica dice che, a differenza degli altri anni in cui c'era chi si distaccava, quest'anno non è così. Tante squadre stanno vivendo un buon momento di forma, quelle che sono davanti giocano un buon calcio, si sono trovate, è divertente", ha detto l'ex giocatore Benoit Cauet a Radio FirenzeViola su questa prima parte di stagione del campionato italiano, prima di parlare della sua ex squadra.

Si aspettava queste difficoltà iniziali per l'Inter?

"Non è mai facile confermarsi, le altre poi non stanno a guardare. La squadra è solida, ha un ottimo potenziale di gioco, ma è da due anni che non prendono giocatori. Hanno preso un bel colpo al derby, che però gli ha permesso di reagire e tornare nella posizione dove merita. Adesso le manca maggiore aggressività e, soprattutto, deve correggere la difesa, perché subisce troppi gol".