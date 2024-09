Interpellato dalle frequenze dei colleghi di Radio Sportiva, Benoit Cauet si è soffermato sull'Inter anche in ottica delle possibili scelte che Inzaghi dovrà fare: "Ci sono tante competizioni e quindi ci sarà per forza una gestione degli uomini e delle forze fisiche. Da tifoso io non ho l’esigenza di vedere un undici titolare sempre con certi nomi, fino a che i giocatori si ritrovino e capiscano i meccanismi. Ma è chiaro che un allenatore debba decidere un undici suo, per dare più garanzie ai giocatori".

Zielinski? "Arriva in un momento in cui a centrocampo hai dei giocatori di grande spessore, che si conoscono già da tanti anni. C’è anche Frattesi, che non sta neanche lottando per un posto da titolare perché appena è decisivo. Quindi è già un titolare a modo suo. Zielinski porta qualità ma credo che per lui ci sarà un inserimento molto molto progressivo".