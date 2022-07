Sulle frequenze della 'Bobo Tv', Antonio Cassano si lancia in un giudizio severo su Romelu Lukaku: "A livello di gioco ha fatto stagioni buone all'Everton, ma lo United l'ha mandato via. Adesso arriva all'Inter in un campionato che sappiamo essere farlocco, e farà la differenza. Da noi fanno bene e segnano tutti. Quando vai in Inghilterra, i difensori forti fisicamente ti mettono i piedi in testa".