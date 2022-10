Antonio Cassano, durante la Bobo Tv in onda su Twitch, ha commentato la vittoria dell'Inter per 3-0 sulla Sampdoria nell'ultimo turno di Serie A. "Contro la Sampdoria non c'è stata partita. L'Inter sta tornando e lo sta facendo bene. Inzaghi ha preso decisioni forti - le sue parole -. Ha preso il capitano e lo ha panchinato, la gente che fa queste scelte e si dimostra corraggiosa, per me merita. Mi chiedo cosa farà con Brozovic domenica contro la Juventus se recupera. In questo momento questo centrocampo sta facendo benissimo, Brozovic rientra un mese e mezzo dopo. Che fai? Lo metti dentro? E se va male? Dai tempi del Milan dico che Calhanoglu poteva fare il regista. Brozo è un professore, però è da vedere".