Antonio Cassano non cambia opinione su Simone Inzaghi, anzi, nella puntata del lunedì della Bobo Tv, ha rincarato la dose prendendo lo spunto dall'ultima prestazione non così convincente dell'Inter con l'Udinese: "Non ha né capo né coda, non mi dà niente - le parole di FantAntonio sul tecnico piacentino -. Ho sentito le parole di Piero Ausilio, persona che stimo molto, che ha descritto il percorso di Inzaghi superpositivo, ma io da tifoso dico che l'Inter deve lottare per lo scudetto e non può pensare di vincere solo Supercoppa e Coppa Italia. Quest'anno è un massacro, tutti i segnali mi portano a non essere ottimista per il prosieguo della stagione.