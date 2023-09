Nel lungo discorso di critica sull'operato di Massimiliano Allegri alla Juventus, Antonio Cassano ha aperto una breve parentesi su Simone Inzaghi, finito spesso ne libro nero di FantAntonio: "L'ho disintegrato in passato, non lo nego, ma ha migliorato Dumfries che ora è da Nazionale - le sue parole alla Bobo Tv -. Nessuno credeva in Acerbi e Darmian, ora stanno giocando alla grandissima grazie a lui; Calhanoglu l'ha messo davanti alla difesa. Simone ha delle idee, Allegri fa solo disastri".