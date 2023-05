Nel consueto salotto del venerdì della BoboTV, Antonio Cassano commenta quella che è stata la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter: "Fino all'occasione di Edin Dzeko, la Fiorentina aveva il match in pugno. Poi l'Inter l'ha ribaltata e nella ripresa potevano segnare entrambe. A me la partita è piaciuta tantissimo, è stata spettacolare. L'Inter poteva fare il 3-1 in contropiede ma la Fiorentina ha giocato e giocato, Luka Jovic si è mangiato due gol incredibili".

In vista della finale di Istanbul, Cassano sceglie quello che sarà il partner di Lautaro Martinez per la sfida contro il Manchester City: "Io dico Edin Dzeko, Simone Inzaghi è andato avanti così e non cambierà. La squadra sarà la solita, con Henrikh Mkhitaryan che se sta bene gioca e va in panchina Marcelo Brozovic. Ma può bastare l'Inter vista a Firenze col Manchester City? Direi di no, le qualità sono diverse. L’Inter è fortissima, in Champions League ha avuto una strada facilitata e ha fatto bene. In gare secche poi può succedere di tutto, ma a bocce ferme gli inglesi sono più forti".