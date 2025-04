Antonio Cassano, presente negli studi di Viva el Futbol, ha parlato della lotta al vertice tra Inter e Napoli: "Per me De Laurentiis, con il mercato di gennaio, ha fatto un favore all'Inter. Ora l'unica gara complicata fuori casa per i nerazzurri sarà a Bologna. Lukaku? Questa sera nel secondo tempo non ha tenuto un pallone. Con la squadra che ha l'Inter, il campionato doveva essere già chiuso".

Si entra nel vivo sulla trasferta di Parma: "Sul doppio vantaggio, Inzaghi era convinto di averla portata a casa con superficialità. Su cinque sostituzioni, 4 ha detto che erano giocatori infortunati. Domani vedrò: se uno ha un problema, in due giorni non può guarire. Nel caso gli darò ragione. Ma se i giocatori sostituiti, domani giocheranno, ecco che lui ha fatto delle scelte in cui era convinto di aver già vinto la partita. Non sono d'accordo sulle sue sostituzioni".