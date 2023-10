Sul caso scommesse che sta monopolizzando l'attenzione dei media, Tuttosport ha pubblicato oggi un'intervista all'avvocato ed esperto di diritto sportivo, Eduardo Chiacchio. In particolare si parla di cosa rischia un calciatore in caso di omessa denuncia. "La sanzione minima, se accertata la colpa, è di sei mesi di squalifica più un’ammenda a partire da 15.000 euro. Anche in questo caso l’incolpato può patteggiare pre e post deferimento o collaborare ed avere sconti ancora più consistenti sulla pena.

Sta poi ai difensori dell’incolpato scegliere la miglior strategia. Difendersi è molto difficile, perché nasce dal concetto del “cui prodest” (a chi giova, ndr). Ci si chiede perché il tesserato dovrebbe coinvolgere una terza persona, dicendo che un compagno di squadra sapeva della scommessa? In genere è automatico il coinvolgimento per responsabilità oggettiva quando c’è una denuncia per scommesse. Il giocatore scommette e nasce quasi sempre la responsabilità oggettiva di chi non ha denunciato e con lei l’indagine".