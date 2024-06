La Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo, senza ipotesi di reato né indagati, dopo la trasmissione degli atti da parte dei pm di Roma di uno stralcio dell’indagine sul caso plusvalenze a carico degli ex vertici della As Roma. Stando a quanto pubblicato da ‘il Fatto Quotidiano’ nei giorni scorsi, infatti, i pm della Capitale, contestualmente alla chiusura indagini del filone romano, avevano stralciato una tranche, ipotizzando presunte false comunicazioni sociali rispetto alle operazioni di mercato del 2018 tra Inter e il club giallorosso sui calciatori Radja Nainggolan, Davide Santon e Nicolò Zaniolo, con trasmissione nel capoluogo lombardo degli atti per competenza territoriale, in relazione all’operato del club nerazzurro. Il fascicolo, dopo che gli atti sono da poco arrivati nel capoluogo lombardo, è stato assegnato dal procuratore Marcello Viola al pm Giovanni Polizzi.