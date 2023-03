La Procura minaccia denuncia per corruzione per il Barcellona, un reato previsto dal codice penale spagnolo anche per quanto riguarda lo sport. Intanto Joan Laporta, presidente blaugrana, è tornato sulla questione: "Sia chiaro che il Barcellona non ha mai comprato arbitri e non ha mai avuto intenzione di comprare arbitri, assolutamente mai. La forza dei fatti contraddice coloro che cercano di cambiare la storia.