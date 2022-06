Intervistato da TMW, l'ex calciatore Pierluigi Casiraghi ha parlato del mercato del Monza, soffermandosi anche sull'interesse verso Andrea Pinamonti: "È la prima volta in Serie A, è la squadra della mia città e sono contento. La voglia di Galliani e Berlusconi è quella di fare una squadra da parte sinistra della classifica, hanno preso giocatori d’esperienza. Pinamonti? È un ottimo giocatore, può fare il salto di qualità anche in ottica di Nazionale, se fa bene potrebbe inserirsi anche nel giro della Nazionale. Per lui sarà un campionato importante”.