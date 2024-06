Ad inaugurare la sfilata dei club di Serie A per l'incontro organizzato nell'ambito del Festival di Parma è il presidente di Lega, Lorenzo Casini, che ha sottolineato per l'ennesima volta l'importanza del lavoro delle proprietà straniere nel calcio italiano: "Le proprietà straniere nel calcio italiano sono un fenomeno che stiamo vedendo in questi anni. La varietà e la diversità sono una ricchezza, la Serie A vanta una diversità che porta vantaggio, sono impostazioni diverse. Le proprietà straniere si affidano poi a manager italiani di lungo corso, si creano modelli ibridi che portano successi".

Casini ha poi fatto un riassunto dell'assemblea di Lega tenutasi in giornata: "Il percepito è sempre superiore al reale, quello che si percepisce all’esterno è sempre superiore a quanto avviene all’interno. Quello che spero è che le squadre italiane possano andare bene in Europa. Dal punto di vista della visibilità vincere trofei dà ricadute immediate sotto ogni aspetto".