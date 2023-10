Paolo Casarin, ex dirigente arbitrale, ha parlato a Tuttomercatoweb del caso scommesse: " Il calcio attuale è un mondo molto diverso da quello che ho frequentato io, sono generazioni decisamente lontane fra loro. Prima di giudicare bisogna vedere effettivamente cos'è successo. Dispiace sentire queste cose, mi ha dato grande tristezza e mi ha fatto pensare che bisogna cambiare qualcosa".

Come devono approcciarsi al calcio i più giovani?

"I giovani non devono pensare che il calcio è una cuccagna, quello del calciatore è un lavoro che va difeso attraverso comportamenti che siano d'esempio per i più piccoli. Se è tutto qua, altrimenti che roba è?".