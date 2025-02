La Carrarese come grande opportunità dopo l'esperienza alla Reggiana. Alessandro Fontanarosa, nuovo giocatore del club gialloazzurro arrivato in prestito dall'Inter, nel corso della conferenza stampa di presentazione ha spiegato cosa lo ha portato a lasciare l'Emilia-Romagna per accasarsi in Toscana: "Avevo voglia di cambiare aria Ho sentito alcuni compagni come Giovane, Cherubini, Cerri e Guarino che parlavano bene della Carrarese e col mio procuratore abbiamo fatto questa scelta. Con la Reggiana avevo iniziato bene il campionato poi alcune cose non sono andate bene a livello personale".

Il difensore prodotto del vivaio nerazzurro si descrive poi come gicoatore: "Sono un difensore mancino abbastanza tecnico e veloce in grado di ricoprire diversi ruoli. Nella difesa a tre dove ho fatto sia il centrale che il braccetto. La Carrarese da avversaria mi è parsa fastidiosa, difficile da battere e infatti a Reggio è finita 0-0. Il mio obiettivo è raggiungere la salvezza con la Carrarese e far bene a livello personale".