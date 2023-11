Il caro-curve per le partite di calcio dei club di Serie A e Serie B in Italia preoccupa anche la politica. Secondo quando riferito da Calcio e Finanza il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese, ha riferito che la polemica è aumentata e "ha provocato proteste pacifiche di numerosi club di tifosi".

I costi sono impennati e, come evidenzia la mozione di Fratelli d'Italia, "hanno visto costi delle curve con una media di 30 euro, con picchi di 40 euro a Udine, 41 a Roma, 40 a Frosinone, 45 a Torino; nella terza giornata si sono registrati 75 euro per una curva a Roma-Milan 43 euro a Bologna-Cagliari; in alcune occasioni i prezzi aumentano anche per le coppe europee". Così si chiede l'intervento per l'abbassamento dei prezzi.