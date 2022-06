Intervenuto sul proprio canale YouTube, il giornalista Fabio Caressa ha detto la sua sul ritorno ormai imminente di Romelu Lukaku all’Inter: “Ha fatto un gesto morale importante per tornare all’Inter, tagliandosi lo stipendio. Vuole tornare a sentirsi importante. Ad ogni modo certi pensieri si dovrebbero fare prima di firmare i contratti e non dopo. Ovviamente lui non poteva sapere come sarebbe andata la sua seconda avventura a Londra, ma poteva sapere quanto gli stava dispiacendo lasciare il club nerazzurro, la città, i suoi tifosi. Io sono sempre per le scelte coraggiose prima, piuttosto che per le lacrime di coccodrillo dopo. Dopo è troppo facile. Certe scelte che vanno fatte prima, con la mano sul cuore e non sul portafogli”.