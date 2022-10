Match analyst del Sassuolo negli ultimi quattro anni, di cui tre con il tecnico Roberto De Zerbi e uno con Alessio Dionisi l'anno scorso, Massimo Carcarino ha inquadrato Giacomo Raspadori dal punto di vista tecnico-tattico nel corso della puntata di 'Club Napoli All News' su Teleclub Italia: "Jack può fare tutti i ruoli perché ha testa e caratteristiche per essere schierato dove serve - le sue parole -. Se lo affianchi ad un centravanti d'area rende di più, ma avrebbe le caratteristiche per fare lui il centravanti come accaduto al Sassuolo. Giocando con la palla bassa è agevolato. Con Osimhen è diverso, va contestualizzato. Giacomo è ambizioso, voleva fortemente venire a Napoli. L'anno scorso lo cercava l'Inter e qualcuno dall'estero. Il primo gol ieri lo ha messo a segno di testa (contro l'Ajax, ndr), ma lo ha realizzato, di fatto, sul movimento".