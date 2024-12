'In panchina' in attesa di una chiamata convincente che lo rimetta in pista, Ciccio Caputo continua a guardare la Serie A da spettatore, con uno sguardo particolare ai colleghi di ruolo: "Oggi gli attaccanti delle grandi stanno facendo fatica, vedi Lautaro, Vlahovic e Lukaku - le parole dell'ex Empoli a Tuttomercatoweb.com -. L’unico in palla è Retegui che è partito molto forte. Però se puntassi lo farei più sui giovani, come Sebastiano Esposito che ha entusiasmo e voglia di emergere”.