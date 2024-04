"I tifosi devono essere riconoscenti verso Pioli: ha vinto con merito uno scudetto inaspettato e ha condotto il Milan in semifinale di Champions League". Lo dice Fabio Capello, intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport.

Se, come ormai pare assodato, si volterà pagina, si aspetta un Ibrahimovic incisivo da questo punto di vista?

"Certo, da luglio sarà lui il capo cantiere. In questa stagione è entrato in corsa nel club, nella prossima ci metterà la faccia. Non ci sono scusanti".

Come pensa che si muoverà?

"Conosco Zlatan, non ce lo vedo a spingere per un determinato nome solo per accontentare i tifosi. È intelligente, competente e molto attento: valuterà bene, magari facendosi consigliare da persone di fiducia".

Tra un anno il Milan lotterà per lo scudetto?

"Me lo auguro. Per il Milan e per lo spettacolo: da due anni la Serie A dura mezza stagione, fino a quando una sola squadra non va in fuga e stravince senza rivali. Non è possibile che la corsa alla Champions diventi l'aspetto più interessante del campionato da febbraio in poi".