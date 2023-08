Intervistato dal Messaggero, l'ex allenatore Fabio Capello ha risposto sul possibile arrivo di Romelu Lukaku alla Roma di José Mourinho: "Lukaku come Batistuta? La Roma in quegli anni aveva cominciato una programmazione per arrivare al titolo: prima di Gabriel arrivarono Emerson, Samuel. Bati fu l’elemento finale, determinante. Lukaku, come lui, è uno di quei calciatori che fanno la differenza. Soprattutto fisicamente.

Nel calcio di adesso, certi giocatori spostano gli equilibri: basti vedere il Manchester City, arrivato al top con uno come Haaland. Non lo vedo tanto bene in coppia con Belotti. Il Gallo aveva iniziato bene e a dire il vero mi sembrava strano che non facesse gol. Nella sua carriera li ha sempre fatti e ora ha ricominciato. È un bene pure per la Nazionale di Spalletti".