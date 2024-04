L'ex difensore Nazzareno Canuti, che nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Inter e Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio City4You parlando ovviamente del derby in scena tra poche ore. Partendo da un’analisi delle due squadre: "Penso che, in questo momento e in questa stagione, il punto debole dell'Inter sia il fatto che non chiuda le partite e a volte crei molte occasioni da gol ma segni poco. Pioli? Io ritengo che sia un buon allenatore. Purtroppo, in campo vanno i giocatori, io sono di questa idea. Lui fa quello che può, a volte ha avuto situazioni a favore, la squadra ha giocato al meglio. Con queste rose, composte da 27-28 giocatori, non è facile fare il mestiere dell'allenatore. Reputo Pioli un allenatore buono. Sono i giocatori che vanno in campo e fanno la squadra e l'allenatore”.

Canuti viene poi interpellato per un pronostico: “Dire: 'Vinca il migliore' sarebbe troppo facile e per me, che sono più della sponda nerazzurra, sarebbe più opportuno. Penso sarà una partita tirata. Tra l'Inter al 100% e il Milan al 100%, in questo momento, vince l'Inter".