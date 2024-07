Arrivato a questa Copa America con un ruolo quasi da Cenerentola, il Canada si è guadagnato un posto tra le prime quattro della competizione raggiungendo la semifinale contro l'Argentina dopo aver superato il Venezuela ai calci di rigore questa notte ad Arlington. Un risultato stratosferico, dettato anche da una spinta in più: quella di fare bene per Tajon Buchanan, lo sfortunato giocatore dell'Inter che ha visto interrotto il suo sogno per la frattura della tibia rimediata in allenamento.

La testimonianza della volontà degli uomini di Jesse Marsch è postata dal giornalista Matthew Scianitti che ha svelato il contenuto di un messaggio ricevuto dal difensore Kamal Miller, compagno di squadra di Buchanan a Syracuse University: "Tajon è una parte importante di questa squadra, dentro e ovviamente anche fuori dal campo. Vederlo crescere dalle Olimpiadi alla Gold Cup fino a indossare la maglia di uno dei club più grandi del mondo è parte della nostra identità. Quando pensi alla Nazionale canadese, pensi a Tajon. Quindi quanto è successo ci ha colpiti duramente. Ma adesso abbiamo un chiaro obiettivo: vincere la Copa America per lui", ha scritto il giocatore dei Portland Timbers.

2/2 And #CanMNT defender Kamal Miller texted me this afternoon about Buchanan. They both played soccer at Syracuse University. They both grew up as part of #CanMNT @TSN_Sports @TSNSoccer pic.twitter.com/SCYfL05rTS