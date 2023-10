Raggiunto da Sportitalia.com, Antonello Cammarota, persona molto vicina al giocatore del Cagliari Gaetano Oristanio e alla sua famiglia, racconta come l'Inter sia riuscita a mettere le mani sull'attaccante cilentano: "Giocava nella Peluso Academy e aveva tredici anni. L'Inter lo stava seguendo da tanto tempo ma per portarlo a Milano, nel 2016, dovette aggiudicarsi una vera e propria asta. Gaetano interessava a diversi club, pensa che quando era bambino giocava già con quelli di tre-quattro anni più grandi di lui e faceva la differenza. Poi nel settore giovanile dell'Inter ha mantenuto le promesse. Che ragazzo è Gaetano? È rimasto tale e quale a quando era piccolo: forte e soprattutto umile. Pensa solo a giocare a calcio, se ci fai caso non usa mai Facebook e quasi mai Instagram. È concentrato solo nel calcio che è diventato il suo lavoro, probabilmente non sa nemmeno quanto guadagna esattamente alla fine del mese (ride, ndr). Altra sua dote è l'altruismo, e si visto proprio domenica quando, dopo aver fatto settanta metri con la palla, poteva concludere a rete e invece ha provato a far segnare il suo compagno di squadra".

Doti che magari potrebbero tornare utili all'Inter in futuro: "È normale che lui aspiri a giocare nell'Inter. Ma se anche non dovesse succedere, Gaetano è pronto per andare nel caso in qualsiasi altra squadra importante. Per me potrebbe giocare tranquillamente anche in Premier League. Come caratteristiche tecnico/tattiche lo vedo simile a un Kevin de Bruyne".