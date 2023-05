Da Budapest, teatro della finale di Europa League tra Roma e Siviglia, Esteban Cambiasso parla delle possibilità future di José Mourinho, tecnico giallorosso: "Lo conosco, ma non ci ho parlato. Non so se possa lasciare o no la Roma, le possibilità sono due come i risultati di stasera. Ma non credo che ci sia una correlazione tra una vittoria e una sconfitta nella finale di stasera e il suo futuro”.