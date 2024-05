Serie A, Premier League, Ligue 1, Bundesliga e Liga spagnola si uniscono per uniformare le date di apertura e chiusura del calciomercato invernale: le trattative inizieranno il 1° gennaio 2025 e chiuderanno i battenti lunedì 3 febbraio 2025. Per quel che riguarda la sessione estiva, la Premier ha annunciato l'avvio per il 14 giugno, mentre per l'Italia si attende ancora il comunicato ufficiale anche se presumibilmente si inizierà il prossimo primo luglio.

Come annunciato dalla Premier League, il calciomercato estivo chiuderà ufficialmente venerdì 30 agosto 2024. La data di chiusura è stata condivisa anche da Serie A, Ligue 1, Bundesliga e Liga: la deadline dei Top 5 campionato europei è fissata per lo stesso giorno.