"Sono sorpreso e amareggiato, gli attacchi della politica a Gabriele Gravina mi sembrano davvero strumentali". A intervenire in seguito alle richieste di dimissioni lanciate da Lega e Fratelli d'Italia in direzione del presidente della FIGC è stato Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori. Il numero uno del sindacato dei giocatori è intervenuto nel corso di un'intervista rilasciata all'ANSA: "Se i partiti davvero tengono al calcio italiano, si preoccupino piuttosto di cancellare il decreto crescita, una norma penalizzante nei confronti degli azzurrabili", ha concluso.