Dopo le dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club, il rossonero Davide Calabria , vice capitano del Milan, ha parlato anche a SportMediaset , dove ha risposto sul finale di stagione: "Col Torino partita difficile e molto complicata. Ovvio che non siamo contenti ma è impensabile vincerle tutte. Per fortuna che anche gli altri stanno facendo passi falsi, per fortuna anche gli altri stanno facendo dei passi falsi e noi vediamo il lato positivo, mancano ancora altre partite, noi ne abbiamo di importanti e siamo ancora la davanti. Dobbiamo cercare di dare qualcosa in più per riuscire a portare a casa anche partite come quelle col Torino".

È iniziata la volata, che cosa il Milan ha di più rispetto a Inter e Napoli secondo te?

"Tutte e tre siamo delle grandi squadre. A inizio anno i favoriti erano altri probabilmente, ma noi ci abbiamo creduto sempre. Non ci siamo posti limiti. Non siamo perfetti ovvio, ma non lo è nessuno. Dobbiamo sfruttare tutto il potenziale che abbiamo e siamo fiducioso. Stiamo dando tutto per cercare di portare a casa qualcosa che da anni manca. Diverse squadre hanno investito di più di noi, ma noi ci crediamo allo scudetto".

Ti aspetti, dopo Bologna e Torino, anche con il Genoa una partita rognosa, ossia una squadra che si chiude dietro e non ti lascia giocare?

"Assolutamente sì, verso la fine sono quasi sempre così le partite. Tutti giocano con il coltello fra i denti. Lo sappiamo e stiamo lavorando in questi giorni. Ovvio che sarà dura anche questa come tutte”.