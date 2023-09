Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, parla in conferenza stampa ad Asseminello alla vigilia della trasferta di Bergamo annunciando che per la sfida all'Atalanta di Gian Piero Gasperini sarà pienamente disponibile anche Gaetano Oristanio, del quale parla così: "Sta bene, la Nazionale gli ha fatto bene, anche lui è rientrato con buon piglio. Si tratta della prima preparazione forte che fa, in Olanda faceva una preparazione differente e sapevamo potesse pagare un po’. Ora lo sto cominciando a rivedere come in preparazione".