Si fa sempre più complicata la situazione all'interno del Borussia Dortmund di Manuel Akanji: il difensore elvetico, infatti, dopo aver avuto pochissimo spazio nel corso delle amichevoli estive non è stato inserito dal tecnico Edin Terzic nella lista dei convocati per il debutto in Coppa di Germania della formazione giallonera contro il Monaco 1860 di questa sera. La decisione è figlia dello status contrattuale del giocatore, in scadenza di contratto con il BVB nel 2023. Akanji avrebbe rifiutato più volte in passato le offerte per prolungare il contratto. Dal momento che Terzic ha abbastanza difensori centrali disponibili con i nuovi acquisti Niklas Süle e Nico Schlotterbeck oltre a Mats Hummels, Akanji è scalato nelle gerarchie dell'allenatore ed è sempre più in odore di partenza. Anche se per il momento Manchester United e Inter, i due maggiori indiziati, non sembrano avere particolare fretta.