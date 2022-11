Intervistato dal quotidiano spagnolo AS, Jorge Burruchaga, campione del mondo con l'Argentina nel 1986, esprime la sua fiducia nella Nazionale di Lionel Scaloni, del quale evidenzia l'ottimo lavoro svolto: "Ha lavorato con Jorge Sampaoli come terzo assistente, conoscendo giocatori ed essendo loro coetaneo. L'Argentina ha ancora una volta quei centrocampisti che piacciono, dinamici, con un bel gioco e penso che questo sia merito dello staff tecnico. Per Christian Romero, la verità è che non l'avevo individuato bene e non immaginavo che avrebbe raggiunto questo livello. Mi è successa la stessa cosa con Nico González, con Joaquin Correa dell'Inter, con Angel Correa dell'Atlético...