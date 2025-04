Protagonista del format Q&A sui canali social di Betsson.sport, Alessandro Buongiorno si racconta e si descrive confermando anche che Romelu Lukaku, ora suo compagno al Napoli, è stato l'attaccante che è riuscito a metterlo più in difficoltà in passato: "L'attaccante che mi ha messo più in difficoltà? Quando ero a Torino, Romelu Lukaku. Sia quando è stato alla Roma che quando era all'Inter. Cerco di guardare tanti video degli attaccanti per studiarli. Dove? C'è un'app dedicata per noi giocatori e la utilizzo per studiare i movimenti degli attaccanti".

Chiamato poi a scegliere un ex campione contro il quale giocare, il difensore azzurro nomina un ex Inter: "Mi sarebbe piaciuto giocare contro Ronaldo il Fenomeno. Ritengo sia stato un attaccante fortissimo, un campione, quindi se devo fare un nome dico lui".