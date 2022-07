Una palestra da... Champions League. Nel centro fitness di Belgrado del preparatore atletico Andreja Milutinovic, che negli anni scorsi ha lavorato anche per l'Inter, si sono radunati diversi grandi calciatori per svolgere i test di preparazione in vista della prossima stagione. Capofila è nientemeno che Gigi Buffon, alla guida di un gruppo composto da elementi di pregio come Dušan Tadić dell'Ajax, Nikola Milenkovic e Matija Nastasic della Fiorentina, Sasa Lukić del Torino, lo juventino Dusan Vlahovic, l'ex nerazzurro Mateo Kovacic fino al perno del centrocampo dell'Inter Marcelo Brozovic. Tutti insieme hanno poi posato per una foto di gruppo.