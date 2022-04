"Oggi un successo molto importante, siamo tutti contenti e ora dobbiamo continuare così. Ma non può succedere che prendiamo un gol così, dobbiamo stare sempre concentrati". Queste le dichiarazioni di Marcelo Brozovic a DAZN subito dopo il 3-1 allo Spezia. "A me non è mai sembrato che la partita andasse dalla parte dello Spezia, nemmeno dopo il loro gol. Abbiamo sofferto qualche minuto, ma la partita è sempre stata in mano nostra. Noi siamo forti, bisogna vincerle tutte e basta".