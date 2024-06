Christian Brocchi, interpellato durante il podcast Unlocker Room, proposto dal Milan, ha aperto il libro dei ricordi sfogliandolo fino al 2003: "Nella prima partita dell’euroderby c’era un’adrenalina, c’era qualcosa nell’aria. Milanello era magico, anche i corridoi sembrava che ti dicessero qualcosa. Se ci ripenso mi viene davvero la pelle d’oca. Veramente è stata una settimana bella, ancora più bella rispetto alla sera prima della finale dove incontravamo la Juve e potevi alzare la Champions. Era il primo euroderby, ti giocavi una finale di Champions, per molti la prima. C’erano tante cose e lì c’era bisogno di quello che eravamo noi: gruppo, forza, personalità. Sono dei ricordi che ho ancora vivi in testa. C’era tensione ma c’erano i sorrisi e qualche battutina per stemperare la tensione”.