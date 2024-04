"A Inzaghi bisogna fare tanti complimenti". Lo sostiene Cristian Brocchi, ex compagno alla Lazio dell'attuale allenatore dell'Inter, quando incalzato da Sky Sport sul lavoro del piacentino sulla panchina nerazzurra: "Quando parlo di un allenatore ne parlo sotto tanti punti di vista, soprattutto di come affrontano i momenti di difficoltà. Lui ha saputo superare un momento delicato, ha saputo navigare in acque molto agitate e adesso sta raccogliendo i frutti del grande lavoro che ha fatto, dell’esperienza che ha avuto alla Lazio e delle spalle grosse che ha avuto nelle difficoltà di allenare l’Inter. Anche se magari non è riuscito negli anni precedenti a vincere uno scudetto che sulla carta poteva vincere".

Ecco perché, secondo Brocchi, "quest’anno Inzaghi ha meritato alla grande, l'Inter ha giocato un grandissimo calcio. Anche se il discorso non è ancora chiuso io penso che sia già chiuso da un po’ di tempo proprio per la forza della squadra e della qualità del gioco che esprime. Gli vanno fatti tanti complimenti".