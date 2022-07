L'epilogo della telenovela di mercato legata al futuro di Gleison Bremer, che ha scelto la Juve rifiutando l'Inter dopo un lunghissimo corteggiamento, ha spiazzato anche un grande torinista come Mauro Berruto: "Che Bremer fosse destinato ad andar via era cosa nota, che andasse nella squadra più odiata dalla tifoseria del Toro è un altro discorso. Speriamo che il denaro venga reinvestito per migliorare la squadra di Juric", le parole dell'ex ct della Nazionale italiana di pallavolo a Radio 24 durante il programma 'Tutti convocati".