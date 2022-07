A meno di clamorosi colpi di scena, Gleison Bremer la prossima stagione non sarà più un giocatore del Torino. E l'ultimo indizio arriva direttamente dal Toro, che oggi ha escluso il brasiliano (principale obiettivo dell'Inter per la difesa) dai testimonial scelti per la presentazione della maglia granata per il 2022/23: i volti che compaiono sui social sono infatti quelli di Singo, Lukic, Sanabria e Buongiorno.