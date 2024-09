Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex direttore sportivo dell'Inter Marco Branca è stato interpellato su vari argomenti che riguardano il campionato italiano. Dall'ex nerazzurro Lukaku, a Thiago Motta, passando per il discorso calciomercato durante il campionato. Di seguito il suo pensiero.

"Lukaku credo sia funzionale nel nostro calcio per molti motivi, sia per il feeling con l’allenatore che per la stazza fisica perché le nostre difese non sono prestanti come quelle di campionati simili a Bundesliga e Premier League. Poi nella sua carriera ormai ha inanellato una serie di esperienze che gli permettono di essere decisivo, e se si tira a lucido le sue qualità sono indiscutibili".

Thiago Motta?

"Da calciatore aveva un margine di errore bassissimo, qualità altissima e soprattutto voglia di vincere. Tutte queste qualità le ha trasportate in panchina, e non poteva essere che ottimo il risultato di questa sua nuova carriera".

Sul calciomercato aperto a campionato in corso:

"Bisognerebbe fare accordi internazionali per riuscire a chiudere prima delle partite. Anche perché si tende a racchiudere tutto alla fine per ristrettezze economiche. Sappiamo che dopo tre partite ci sono già mezze sentenze e magari si sa che si può vivere male questa prima parte di campionato. Molti calciatori sono stanchi e hanno bisogno di tempo per mettersi in forma, e magari avere le rose incomplete ti può mettere ancora più in difficoltà".