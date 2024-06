L'ex portiere Simone Braglia, interpellato dai colleghi di TMW Radio, ha parlato anche del rinnovo di Lautaro Martinez: "Gli unici inconvenienti sulle ufficialità dipendono dai cambi di proprietà. Secondo me anche il discorso del portiere è già risolta, ma non possono ufficializzare nulla fino a quando non arriva la liberatoria da parte di Oaktree", ha concluso.