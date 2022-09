Trifon Pachev, responsabile del settore giovanile del Botev Plovdiv, ha parlato al sito ufficiale del club bulgaro anche di Nikola Iliev, attaccante dell'Under 19 dell'Inter cresciuto nel vivaio della formazione della Tracia e che ieri ha esordito con la Nazionale maggiore bulgara: "Sono in costante contatto con Nikola, è uno dei grandi talenti del calcio bulgaro. Un mese e mezzo fa ci siamo visti e abbiamo parlato. Sono personalmente lieto del cambiamento che c'è stato in lui. Il suo modo di pensare è radicalmente diverso, si è rafforzato fisicamente. E, soprattutto, ha avuto un cambiamento positivo nel modo di pensare. Ha un carattere forte, mi ha detto: 'Giocherò nell'Inter in prima squadra'. Qualcosa di cui solo Hristo Stoichkov poteva parlare prima. Spero che questa chiamata sia solo l'inizio. Ma continuo a dire a tutti i nostri ragazzi che il calcio è una professione e bisogna impegnarsi a fondo in essa".