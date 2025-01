Giacomo Bonaventura, centrocampista ex Atalanta, Milan e Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Serie A tornando anche sul suo approdo in rossonero: "Quella è stata una giornata un po' stressante perché nel pomeriggio ho avuto dei contatti con l'Inter, ho fatto dei colloqui, c'erano stati degli interessamenti, però l'Inter aveva necessità di vendere qualche giocatore per prenderne un altro. Ho aspettato tutta sera e poi è arrivata una telefonata di Galliani che mi disse "vieni a casa a Milan se vuoi venire al Milan" e certo che voglio andare al Milan (ride, n.d.r). Il Milan era una società straordinaria, quindi siamo andati a casa Milan e mi ricordo che siamo entrati con Percassi e così in cinque minuti abbiamo trovato l'accordo. E' stata una giornata veramente intensa che difficilmente mi dimenticherò".

La vittoria della Supercoppa Italiana a Doha con il Milan?

"Ci sono stati tanti momenti belli ma anche tante stagioni un po' travagliate. Sicuramente lì abbiamo vinto un trofeo quindi quando vinci è chiaro che rimane un po' nella storia. È stata una serata bellissima, poi ho fatto anche gol, giocavamo contro una Juve che era veramente una Juve stellare, molto più forte di noi quindi abbiamo fatto una grande prestazione, siamo riusciti a tenere la partita nel pareggio per 120 minuti e poi abbiamo vinto i rigori. È stata una grande soddisfazione".