L'ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per parlare della coppia difensiva Bastoni-Mancini schierata dal ct azzurro Roberto Mancini contro l'Ungheria.

"Ci sono solo loro - le sue parole -. Bastoni molto bene, Mancini non mi fa impazzire. Lo vedo più difensore vecchio stampo, deve migliorare come impostazione, anche se Mourinho non è che lo ha aiutato molto. Bastoni è sicuramente il sicuro di questa Nazionale, serve un'alternativa importante a Mancini. Altrimenti si continuerà con Bonucci".