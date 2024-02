Alcuni tifosi del sono arrivati addirittura a promuovere una raccolta firme per chiedere a Thiago Motta di restare al Bologna, squadra che in questa stagione sta guidando ad alta velocità verso il sogno Champions Leauge. Una testimonianza d'affetto che ha, ovviamente, fatto piacere al tecnico italo-brasiliano: "Ringrazio tantissimo i tifosi per il loro affetto e in particolare Giovanni Bertelli. Sono però sicuro che loro come noi pensano a domani, a fare una bella prestazione contro il Verona - ha detto in conferenza stampa -.

Non sono solo un professionista, sono umano. Io non penso di meritarmi tutto questo, ma sono grato a tutte queste persone. In tutte le decisioni che prendo influiscono anche le mie emozioni".