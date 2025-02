Nell'intervista rilasciata da Vincenzo Italiano ai microfoni di Sport Mediaset c'è spazio anche per i complimenti del tecnico del Bologna a Santiago Castro, attaccante argentino dei felsinei molto gradito all'Inter.

"Non dimentichiamo che ha appena compiuto vent'anni, è un ragazzo che per come si allena, per la fame che ha, la voglia che mette durante gli allenamenti, può davvero diventare un top. Sta facendo vedere doti di un centravanti vero ma aggiunge anche grandi sacrifici al servizio della squadra, sono convinto che davanti a lui ha davvero un bel futuro", il commento del tecnico.