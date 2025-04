Tutto esaurito già ampiamente annunciato al Dall'Ara per la grande sfida di domenica a Pasqua, quando il Bologna di Vincenzo Italiano affronterà l'Inter di Simone Inzaghi. Stesso discorso, riporta Il Resto Del Carlino, non si può fare per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Empoli, dove si registrano ancora ampie disponibilità.

Nel frattempo, i gruppi della Curva Bulgarelli, cuore del tifo rossoblu, ha annunciato che la raccolta fondi per la coreografia da esibire per una delle ultime giornate di campionato ha sfondato quota 9.200 euro. L'obiettivo fissato è di 16mila euro, le donazioni saranno raccolte anche in occasione del match di domenica.